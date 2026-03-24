جاء ذلك بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إجراء محادثات "بناءة" مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هوياتهم.

وقرر ترامب أمس الإثنين إرجاء خطة لقصف شبكة الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.

ونفت إيران لاحقا أنها دخلت في مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أميركي لمنصة سيمافور "وقف الهجمات لمدة خمسة أيام يقتصر فقط على مواقع الطاقة".

وأضاف "لا يشمل ذلك المواقع العسكرية والبحرية والصواريخ الباليستية والقاعدة الصناعية الدفاعية. ستستمر المبادرات الأولية لعملية الغضب الملحمي".

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير حتى الآن.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأميركية ولا البنتاغون بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وأشار تقرير سيمافور أيضا إلى أن إسرائيل لم تكن طرفا في محادثات واشنطن مع طهران.