وقالت عمدة المدينة شارلوت موسيس إنه لم تسجل أي إصابات جراء الانفجار الذي وقع في مصفاة "فاليور" في بورت آرثر، الواقعة على بعد نحو 145 كيلومترا شرق هيوستن.

ودعت السكان في أجزاء من الجانب الغربي للمدينة إلى البقاء في منازلهم، مشيرة إلى وصول فرق الإطفاء.

وأضافت: "نعم، وقع انفجار، لكننا بخير، الجميع بخير. إنهم يحاولون إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن".

ويأتي هذا الانفجار في وقت تشهد فيه أسعار الوقود ارتفاعا، مدفوعا بحالة عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية للنفط بسبب الحرب في إيران.

ويعمل في المصفاة نحو 770 موظفا، وتبلغ طاقتها التكريرية حوالي 435 ألف برميل يوميا، وفقا لموقع الشركة، حيث تقوم بتكرير النفط الخام الثقيل عالي الكبريت لإنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات.

ولم ترد شركة فاليرو على الفور على طلبات التعليق من وكالة أنباء أسوشيتد برس.