وتناول الرئيس الكوري الشمالي في خطاب سياسي ألقاه الإثنين في المجلس التشريعي في بيونغ يانغ مجموعة من المواضيع المختلفة، من الأسلحة النووية والسياسة الدفاعية إلى الأهداف الاقتصادية والعلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بحسب الوكالة.

وقال كيم جونغ أون "سنواصل ترسيخ وضعنا كدولة مسلحة نوويا كمسار لا رجعة عنه، مع تصعيد نضالنا ضد القوى المعادية بقوة"، وفقا لفرانس برس.

كما أكّد أن ما تقوم به الولايات المتحدة يرقى إلى مستوى "إرهاب دولة" و"عدوان"، في إشارة على الأرجح إلى حرب الشرق الأوسط التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وقال "بما يتوافق مع المهمة الموكلة إلينا بموجب دستور الجمهورية (كوريا الشمالية)، سنواصل تطوير وتعزيز قدراتنا النووية للدفاع عن النفس"، مضيفا أن تطوير ترسانة نووية "مبرر تماما".

وقال إن بيونغ يانغ ستضمن "الجاهزية التشغيلية الكاملة" لقواتها النووية لمواجهة "التهديدات الاستراتيجية".

وحول كوريا الجنوبية، قال كيم إن كوريا الشمالية سترد "بشكل لا رحمة فيه" إذا انتهكت كوريا الجنوبية حقوقها، ووصفها بأنها "الدولة الأكثر عدائية".

وتابع "سنصنف كوريا الجنوبية على أنها الدولة الأكثر عدائية.. ستجعلها بيونغ يانغ تدفع الثمن بشكل لا رحمة فيه، دون أدنى اعتبار أو تردد، لأي عمل ينتهك جمهوريتنا".