وقال ⁠المتحدث ‌باسم الكرملين ⁠دميتري بيسكوف للصحفيين "اطلعنا على ⁠هذا ​التقرير.. ⁠إنه ​يندرج ضمن فئة ​الأخبار الكاذبة، أو بالأحرى الزائفة".

وكان تقرير بوليتيكو قد ذكر موسكو اقترحت صفقة تبادلية على الولايات المتحدة، بموجبها سيوقف الكرملين مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع إيران، مثل الإحداثيات الدقيقة للأصول العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، إذا أوقفت واشنطن تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية عن روسيا.

ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على المفاوضات بين واشنطن وموسكو قولهما إن المقترح قدمه المبعوث الروسي كيريل دميترييف إلى مبعوثي إدارة ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في ميامي.

وأضافا المصدران في التقرير الذي نفت موسكو صحته أن الولايات المتحدة رفضت المقترح.