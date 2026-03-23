ففي بكين، حذرت الصين، اليوم الإثنين، من خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير محطات الطاقة الإيرانية في حال لم تفتح طهران مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول تهديدات ترامب "إذا توسعت الحرب وتدهور الوضع أكثر، فقد تدخل المنطقة بأكملها في وضع خارج عن السيطرة"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وفي موسكو، قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا تعارض إغلاق مضيق هرمز لكن ينبغي النظر إلى مثل هذه القضايا في سياق الوضع العام.

وأضافت الخارجية الروسية إن "موسكو تعرب عن أملها في أن تكون الولايات المتحدة من الحكمة بما يكفي لعدم إطلاق النار على محطة بوشهر للطاقة النووية في سياق إنذار ترامب".

وأشارت إلى أنه "لا تبدو أي عملية برية أميركية في إيران واقعية حتى الآن لكن إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطط فسيؤدي ذلك إلى تفاقم الصراع".

ودعا نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران، مؤكدا أن ذلك سيساعد في إعادة الوضع في مضيق هرمز إلى طبيعته.