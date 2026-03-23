وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي الجنرال إيفي ديفرين إن الجيش يحقق فيما إذا كانت نيران مدفعيته قد قتلت بالخطأ مزارعا إسرائيليا في شمال البلاد في كيبوتس مسغاف عام صباح يوم الأحد.

وكان أمس الأحد قتل شخص وأصيب آخر بجروح بالغة، إثر سقوط صاروخ كان يعتقد أنه أطلق من لبنان على سيارتهما في منطقة مسغاف عام بالجليل شمال إسرائيل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أفادت الأحد بمقتل شخص لم تحدد هويته، إثر إصابة مركبة جراء سقوط صاروخ في منطقة الحدود بإصبع الجليل، كما اندلعت حرائق في عدد من المركبات.