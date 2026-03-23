وأفادت وكالات أنباء إيرانية بوقوع انفجارات في العاصمة طهران فجر الاثنين، فيما أعلنت إسرائيل شن سلسلة ضربات جديدة.

وقالت وكالة مهر الإيرانية على تطبيق تلغرام "سماع دوي انفجار في طهران"، بينما أفادت وكالة فارس بأن ضربات جوية استهدفت 5 مناطق في طهران حيث "تم الإبلاغ عن سماع أصوات انفجارات مروعة".

وبعد ساعة على التقارير، بقي عمود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من منطقة في شرق طهران، بحسب ما أفاد مراسل لفرانس برس.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن "موجة واسعة من الهجمات على البنى التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران".

اعتراض صواريخ أطلقت من إيران

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعترض صواريخ أطلقت من إيران في اتجاه إسرائيل.

وكتب على تطبيق تلغرام أنه "رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض هذا التهديد".

وسمع دوي انفجارات قوية في تل أبيب، حيث أصابت مجموعة من الهجمات عدة أماكن في وقت سابق من يوم الأحد.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات تستهدف القضاء على القدرات العسكرية والنووية الإيرانية.

وأسفرت الهجمات أيضا عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين .

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لم يعد بوسع إيران تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ بالستية.

وأضاف أن إيران أصبحت: " أضعف من أي وقت مضى"، وأن الهجمات على إيران ستستمر "للمدة التي تتطلبها الضرورة "،من جانبها ، ترد إيران بشن هجمات تستهدف اسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في دول خليجية غير أن هذه الهجمات ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنش ت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.