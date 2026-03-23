وجاء تأكيد كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي عن إطلاق سراح الشخص.

وقال موتيجي، في برنامج حواري على تلفزيون فوجي، أمس الأحد، إن الشخص كان محتجزا منذ العام الماضي وأطلق سراحه يوم الأربعاء.

وذكر أن الشخص استقل رحلة جوية من أذربيجان.

وأكد كيهارا، في مؤتمر صحفي دوري اليوم الإثنين، أن المحتجز السابق عاد إلى اليابان يوم الأحد وهو بصحة جيدة.

وقال كيهارا إن مواطنا يابانيا آخر اعتقل في وقت سابق من هذا العام لا يزال قيد الاحتجاز، ولكن "أكدنا أنه لا توجد مشكلة في سلامة وصحة" هذا الشخص، وأن اليابان تواصل الضغط على إيران لإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.