واستجاب عناصر الإطفاء لبلاغات عن "حادث" وقع بين طائرة ومركبة على مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك، وفق ما أفادت السلطات فرانس برس صباح الاثنين.

وقال متحدّث في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن دائرة الإطفاء في المدينة "استجابت لحادث تم الإبلاغ عنه بين طائرة ومركبة على المدرج".

وأكد رجال إطفاء نيويورك وقوع الحادث، غير أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأشارت وسائل التواصل الاجتماعي إلى وقوع إصابات جراء الحادث، ونشرت فيديوهات وصور.

ووفقا لوسائل التواصل، فقد اصطدمت طائرة تابعة لشركة طيران "كندا إكسبريس"، من طراز CRJ-900، وعلى متنها حوالي 100 راكب، بشاحنة إطفاء على المدرج.

وكان في الشاحنة 5 من رجال الإنقاذ، وحالتهم جميعًا حرجة. لم يتم تأكيد وقوع وفيات بعد.

وقالت السلطات الأميركية إنه تم إغلاق مطار لاغوارديا في نيويورك بسبب "حالة طوارئ"، فيما أشارت تقارير إلى أنه تم تحويل جميع الرحلات إلى مطار جون إف كينيدي الدولي.