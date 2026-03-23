وقالت سنتكوم في منشور على منصة إكس، أرفقته بصور للمصنع قبل الهجوم وبعده "مصنع قم لإنتاج المحركات التوربينية كان ينتج محركات توربينية غازية للطائرات المسيرة الهجومية ومكونات طائرات يستخدمها الحرس الثوري الإيراني".

وأضافت القيادة المركزية الأميركية "تظهر الصورة، المؤرخة في 6 مارس 2026، المصنع قبل الغارات الجوية الأميركية، بينما تُظهر الصورة الثانية المصنع بعد 3 أيام من هجوم مدمر شنته القوات الأميركية".

وكانت سنتكوم قالت في وقت سابق إنها تواصل ضرب أهداف عسكرية محددة بدقة في إيران.

وأوضحت في منشور على حسابها في "إكس": "تواصل القوات الأميركية تركيزها على أهداف عسكرية محددة بدقة لتجريد إيران من قدرتها على استعراض القوة ضد الأميركيين وجيرانها".

ونشرت، أمس الأحد، فيديو يوثق ضربها لأهداف عسكرية إيرانية.

وفي منشور آخر لسنتكوم، السبت، قال الجنرال براد كوبر، قائد القيادة الأميركية الوسطى: "قدرات ايران في اضمحلال"، مرفقا منشوره بفيديو لضربات أميركية على أهداف في إيران.