ويأتي هذا في وقت تواصل فيه إيران، بحسب مراقبين، استخدام أوراق الضغط البحري في المنطقة، ما يدفع القوى الدولية، وعلى رأسها البحرية الأميركية، إلى تعزيز قدراتها في مجال مكافحة الألغام.

ويمتلك الجيش الأميركي منظومة متقدمة ومتنوعة من كاسحات الألغام والوسائل التقنية الحديثة التي تتيح له التعامل مع هذا النوع من التهديدات بدقة عالية، دون تعريض الطواقم البشرية للخطر.

كاسحات الألغام التقليدية من فئة Avenger

تُعد سفن كاسحات الألغام من فئة "أفنجر" من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها الجيش الأميركي.

وتتميز هذه السفن بقدرتها على كشف الألغام البحرية وتدميرها باستخدام تقنيات متطورة تشمل الموجات الصوتية والمركبات التي تُدار عن بُعد. كما تم تصميمها بمواد خاصة تقلل من بصمتها المغناطيسية، ما يحد من خطر تفجير الألغام.

سفن القتال الساحلي

إلى جانب ذلك، تعتمد البحرية الأميركية على سفن القتال الساحلي من فئة سفينة القتال الساحلي "LCS"، وهي سفن متعددة المهام قادرة على تنفيذ عمليات مكافحة الألغام دون الحاجة إلى دخول مناطق الخطر بشكل مباشر.

وتتميز هذه السفن بمرونتها العالية وقدرتها على تشغيل أنظمة متقدمة للكشف والإزالة.

الزوارق والمركبات المسيرة غير المأهولة

تلعب الأنظمة غير المأهولة دورًا متزايد الأهمية في عمليات إزالة الألغام. وتستخدم البحرية الأميركية زوارق مسيّرة مزودة بأجهزة استشعار متطورة قادرة على تحديد مواقع الألغام بدقة، ثم التعامل معها بشكل آمن.

وتُسهم هذه التقنيات في تقليل المخاطر على الأفراد إلى أدنى حد ممكن.

الغواصات المسيرة

كما تعتمد على المركبات تحت المائية غير المأهولة "UUVs"، التي تقوم بمسح قاع البحر بدقة عالية، وتحديد الأجسام المشبوهة، بل والمساهمة في تفجير الألغام عن بُعد. وتُعد هذه الغواصات أحد أهم التطورات في مجال الحروب البحرية الحديثة.

المروحيات البحرية المتخصصة

ولا يقتصر دور البحرية الأميركية على السفن والمركبات، إذ تستخدم أيضًا مروحيات متخصصة مثل "MH-53E Sea Dragon"، القادرة على سحب معدات كاسحة للألغام وكشفها من الجو. وتوفر هذه المروحيات قدرة عالية على الاستجابة السريعة وتغطية مساحات واسعة من المياه المهددة.

ترسانة متكاملة لمواجهة التهديدات البحرية

تعكس هذه المنظومة المتكاملة من التقنيات والوسائل العسكرية مدى استعداد الجيش الأميركي للتعامل مع تهديد الألغام البحرية، خاصة في مناطق استراتيجية حساسة مثل "Strait of Hormuz".

وفي ظل التوترات الإقليمية، تبقى حرية الملاحة أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، ما يجعل تطوير قدرات مكافحة الألغام عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتها البحرية.