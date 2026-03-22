وذكرت مصادر أن الأهداف شملت مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة، وقاعدة عسكرية تُستخدم لتدريب الجنود وتخزين أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي مقرا إضافيا لوزارة الاستخبارات، ومقر الطوارئ التابع لقوات الأمن الداخلي.

ومنذ الـ28 من شهر فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات تستهدف القضاء على القدرات العسكرية والنووية الإيرانية. وأسفرت الهجمات أيضا عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، أنه لم يعد بوسع إيران تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ بالستية.

وأضاف أن إيران أصبحت "أضعف من أي وقت مضى"، وأن الهجمات على إيران ستستمر "للمدة التي تتطلبها الضرورة".

من جانبها، ترد إيران بشن هجمات تستهدف إسرائيل ودول خليجية، غير أن هذه الهجمات ألحقت أضرارا بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومبان متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.