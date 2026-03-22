وأضافت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "انطلقت عملية بحث وإنقاذ على الفور، وتم انتشال حطام المروحية وجثث القتلى".

وأوضحت: "قتل في الحادث أربعة من أفراد القوات المسلحة القطرية، وفرد واحد من القوات المسلحة التركية، واثنان من فنيي شركة أسيلسان الذين كانوا على متن المروحية".

وتابعت: "سيتم تحديد السبب الدقيق للحادث من خلال تحقيق ستجريه السلطات القطرية".

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع القطرية: "نعلن أنه في إطار عمليات البحث والإنقاذ المستمرة عن طاقم وأفراد الطائرة المروحية المخصصة لنقل الأفراد التي سقطت فجر اليوم في المياه الإقليمية للدولة، فقد تأكد استشهاد كل من النقيب (طيار) مبارك سالم دواي المري، والرقيب فهد هادي غانم الخيارين، والوكيل عريف محمد ماهر محمد من منتسبي القوات المسلحة القطرية، والرائد سنان تاشتكين من القوات المشتركة القطرية التركية".