وقالت "سنتكوم" في منشور على حسابها في "إكس": "تواصل القوات الأميركية تركيزها على أهداف عسكرية محددة بدقة لتجريد إيران من قدرتها على استعراض القوة ضد الأميركيين وجيرانها".

وفي منشور آخر لسنتكوم، السبت، قال الجنرال براد كوبر، قائد القيادة الأميركية الوسطى: "قدرات ايران في اضمحلال"، مرفقا منشوره بفيديو لضربات أميركية على أهداف في إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال السبت، إنه حقق أهدافه في الحرب على إيران، مؤكدا تجاوزه الجدول الزمني لهذه الحرب بأسابيع.

وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "لقد قضت الولايات المتحدة على إيران تماما".

وأضاف: "لقد حققت أهدافي في الحرب على إيران، وتجاوزت الجدول الزمني بأسابيع".

وتابع قائلا: "لقد رحل قادتهم، ودُمرت قواتهم البحرية والجوية، وليس لديهم أي دفاعات على الإطلاق، ومع ذلك يريدون عقد صفقة. أنا لا أريد ذلك".