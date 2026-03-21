وفي منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "لقد قضت الولايات المتحدة على إيران تماما".

وأضاف: "لقد حققت أهدافي في الحرب على إيران، وتجاوزت الجدول الزمني بأسابيع".

وتابع قائلا: "لقد رحل قادتهم، ودُمرت قواتهم البحرية والجوية، وليس لديهم أي دفاعات على الإطلاق، ومع ذلك يريدون عقد صفقة. أنا لا أريد ذلك".

وكان ترامب قد قال الجمعة، إن الولايات المتحدة تقترب كثيرا من تحقيق أهدافها في الحرب على إيران.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "نقترب بشدة من تحقيق أهدافنا وندرس خفض جهودنا العسكرية العظيمة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالنظام الإرهابي في إيران".

وأوضح ترامب أن هذه الأهداف هي "تقليص القدرة الصاروخية الإيرانية وتدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران والقضاء على بحريتهم وقوتهم الجوية، وعدم السماح لإيران حتى بالإقتراب من امتلاك قدرة نووية" وحماية حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "يتوقع الرئيس ترامب ووزارة الحرب أن يستغرق تنفيذ المهمة في إيران ما بين 4 إلى 6 أسابيع وغدا تكتمل 3 أسابيع".

وأضافت ليفيت: "الرئيس ترامب يركز بشكل دقيق على أمر واحد هو نصر كامل وشامل".

وفي وقت سابق من الجمعة، استبعد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران.

وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض قائلا: "يمكننا إجراء ⁠حوار، ‌لكنني لا ⁠أريد وقف ⁠إطلاق النار. فمثلما ⁠تعلمون، لا تبرم وقف إطلاق نار وأنت تبيد الطرف الآخر"، حسبما نقلت "رويترز".