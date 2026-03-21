وأضاف زامير أن "إيران أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات على مرحلتين، يصل مداه إلى 4 آلاف كيلومتر، باتجاه هدف أميركي في جزيرة دييغو غارسيا".

وتابع محذرا: "هذه الصواريخ ليست موجهة ضد إسرائيل، بل إن مداها يصل إلى عواصم أوروبا، فبرلين وباريس وروما جميعها تقع تحت التهديد المباشر".

وأوضح زامير، أن النظام الإيراني أصبح أضعف بعد ثلاثة أسابيع من الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل قطعت "شوطا في منتصف الطريق" ضمن عملياتها العسكرية.

كما حذّر من أن الهجوم الإسرائيلي على إيران مستمر خلال عيد الفصح اليهودي (بيساح)، الذي يبدأ مساء الأول من أبريل، ويستمر أسبوعا.

وشدد زامير على أن إسرائيل ستواصل "ضرب رأس الأفعى حتى يعود الأمن إلى المنطقة".

وأوضح أن إسرائيل "تعمل وفق خطة مُحكمة. لقد نفذنا ضربات في إيران، ونحن على أهبة الاستعداد لتعزيز الوضع الدفاعي الأمامي في الشمال".

واسترسل قائلا إن "حزب الله، المنظمة الإرهابية، وكيل رئيسي للنظام الإيراني - فكلما كثفنا ضرباتنا وأضعفنا إيران، كلما أضعفنا حزب الله".

وأكد على أن الجيش الإسرائيلي يتحرك: "لدحر هذا التهديد عن حدودنا، وسنقف في الخطوط الأمامية كحاجز بين المجتمعات المدنية وأي تهديد".