وقال "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع: "بعد ثلاثة أسابيع من الحرب، بدأت إدارة ترامب مناقشات أولية حول المرحلة التالية وكيف يمكن أن تبدو محادثات السلام مع إيران".

ولم يحدث أي اتصال مباشر بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن مصر وقطر والمملكة المتحدة قد نقلت رسائل بينهما، وفقا لما ذكره مسؤول أميركي ومصدران مطلعان.

وقد أبلغت مصر وقطر الولايات المتحدة وإسرائيل بأن إيران "مهتمة بالتفاوض، ولكن بشروط بالغة الصعوبة".

وتشمل الشروط الإيرانية وقف إطلاق النار، وضمانات بعدم استئناف الحرب في المستقبل، والتعويضات.

هذا وأبدى مسؤول أميركي اعتقاده بأن الإيرانيين سيجلسون إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من إيران الالتزام بـ6 بنود:

لا يوجد برنامج صواريخ لمدة خمس سنوات . انعدام تخصيب اليورانيوم . إيقاف تشغيل المفاعلات في منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية . بروتوكولات مراقبة خارجية صارمة حول إنشاء واستخدام أجهزة الطرد المركزي والآلات ذات الصلة التي يمكن أن تساهم في تطوير برنامج للأسلحة النووية . معاهدات الحد من التسلح مع دول المنطقة بوضع حد معين لعدد ومدى الصواريخ. لا تمويل للجماعات مثل حزب الله في لبنان، أو الحوثيين في اليمن، أو حماس في غزة.

من ناحية أخرى، يقول مسؤولون أميركيون إنهم يحاولون معرفة من يتخذ القرارات فعليا في إيران حاليا وكيفية التواصل معهم.

كما أشار مسؤول أميركي آخر إلى أنه قد يكون هناك مجال للتفاوض بشأن إعادة الأصول المجمدة إلى إيران، لكن "المطالبة بالتعويضات أمر غير وارد".