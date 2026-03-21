وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: "نعرب عن دعمنا لشركائنا في المنطقة في مواجهة الهجمات غير المبررة التي تشنها الجمهورية الإيرانية ووكلائها".

وأبدى وزراء خارجية مجموعة السبع استعدادهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، وأكدوا مجددا على أهمية حماية الممرات البحرية، بما فيها مضيق هرمز.

وأضافوا: "ندين بأشد العبارات الهجمات المتهورة التي يشنها النظام ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها البنية التحتية للطاقة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد غير مسبوق من طرف إيران، التي نفذت خلال الأسابيع الماضية هجمات غير مبررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول المنطقة، ردا على الهجمات الإسرائيلية الأميركية.

كما يتزامن التصعيد مع تزايد المخاوف من تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يرفع من احتمالات اضطراب الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة في حال اتساع رقعة النزاع.