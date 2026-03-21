وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن سلاح الجو نفّذ الهجوم بتوجيه من مديرية الاستخبارات، مستهدفا عشرات المواقع التابعة للنظام الإيراني خلال ساعات الليل.

مواقع إنتاج وتخزين

وبحسب البيان، شملت الأهداف مواقع تُستخدم في إنتاج مكونات أساسية لتطوير الصواريخ الباليستية، من بينها:

مجمع مركزي تابع للحرس الثوري لإنتاج مكونات الصواريخ.

موقع لتخزين مكونات تدخل في تصنيع الصواريخ.

مجمع تابع لوزارة الدفاع مسؤول عن إنتاج وقود الصواريخ.

منشآت لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه الضربات "تلحق ضررا بالغا" بقدرة إيران على مواصلة إنتاج مكونات الصواريخ الباليستية.

استهداف الدفاعات الجوية

وأضاف البيان أن الهجمات لم تقتصر على مواقع التصنيع، بل طالت أيضا عددا من أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في أنحاء طهران، في إطار محاولة تقويض القدرات الدفاعية الإيرانية.

تصعيد مستمر

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل تكثيف ضرباته ضد ما وصفها بمواقع إنتاج الأسلحة، بهدف تعطيل تطوير الصواريخ الباليستية التي يعتبرها "تهديدا مباشرا".

واعتبر أن هذه العمليات تأتي ضمن "مرحلة تصعيد" تستهدف البنية الأساسية للنظام الإيراني، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا وتبادلا للهجمات بين الجانبين.