وأوضح الجيش، في بيان، أن الحادثة وقعت خلال عملية جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، حيث تم رصد إطلاق الصاروخ والتعامل معه بنجاح، مشيرا إلى أن المهمة أُنجزت كما كان مخططا لها.

وأضاف البيان أن هذه المحاولة ليست الأولى، إذ تم تسجيل عدة محاولات منذ بدء عملية "الأسد الزائر" لاستهداف وإسقاط مقاتلات إسرائيلية داخل المجال الجوي الإيراني، مؤكدا أن أطقم سلاح الجو تمكنت من التعامل مع هذه التهديدات بفعالية.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أن سلاح الجو سيواصل تنفيذ عملياته وضرباته الجوية "حيثما اقتضت الضرورة" داخل إيران، مؤكداً الاستمرار في أداء المهام رغم المخاطر التي تواجه الطيارين خلال الطلعات الجوية.