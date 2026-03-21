وأضافت الوكالة ⁠أنه ‌لم ⁠يتم الإبلاغ عن ⁠أي ​زيادة ⁠في ​مستويات الإشعاع خارج الموقع، ​مضيفة أنها تنظر في ​البلاغ.

وعقب الحادث، جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي دعوته إلى ضبط النفس لتجنب أي خطر لوقوع حادث نووي.

وقالت إيران إن منشأة نطنز النووية أُصيبت في غارة جوية، طبقا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وقالت الوكالة إنه لم يحدث تسرب إشعاعي.

وتعرض موقع نطنز، وهو الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في إيران، للقصف في الأسبوع الأول من الحرب وظهرت عدة مبان متضررة، طبقا لصور الأقمار الاصطناعية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه "لا يُتوقع حدوث أي ثار إشعاعية" جراء هذا الهجوم السابق.

وتم استهداف المنشأة النووية، التي تقع على بعد حوالي 220 كيلومترا (135 ميلا) جنوب شرق طهران بغارات جوية إسرائيلية في الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025 وكذلك من قبل الولايات المتحدة.