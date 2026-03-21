قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت، إن الضربات الموجهة ضد إيران ستشهد تصعيداً ملحوظاً خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح، خلال اجتماع لتقييم الأوضاع مع مسؤولين عسكريين، أن "وتيرة الضربات التي سينفذها كل من الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي ضد النظام الإيراني والبنية التحتية المرتبطة به ستتصاعد بشكل كبير".
وأكد كاتس أن إسرائيل "ماضية في قيادة الهجوم ضد النظام الإيراني، بهدف استهداف قياداته وتقويض قدراته الاستراتيجية، إلى أن يتم إزالة كل تهديد أمني يطال إسرائيل والمصالح الأميركية في المنطقة".
وأضاف: "الجيش الإسرائيلي قوي، وكذلك الجبهة الداخلية، ولن نتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين، لشبكة سي إن إن: "لدينا آلاف الأهداف أمامنا... نحن جاهزون، بالتنسيق مع حلفائنا الأميركيين، بخطط تمتد حتى عيد الفصح اليهودي على الأقل، أي حوالي ثلاثة أسابيع من الآن. ولدينا خطط أعمق لثلاثة أسابيع إضافية بعد ذلك".
وبحسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، انتقل التركيز إلى تدمير منهجي للصناعة الدفاعية الإيرانية بأكملها، بما في ذلك إنتاج الصواريخ الباليستية، وأنظمة الدفاع الجوي، والأصول البحرية، وسلسلة التوريد المرتبطة بها.