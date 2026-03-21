وفي مقابلة حصرية مع موقع "بوليتيكو" هذا الأسبوع، قال غوتيريش إنه يرحب بهدف المجلس المتمثل في تمويل وتنفيذ أساسيات خطة إعادة إعمار غزة، بما يشمل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية الفلسطينية.

وأضاف: "هناك هدف تم تحديده والموافقة عليه من قبل مجلس الأمن، ونحن نتعاون بنشاط مع الهياكل التي أنشأها مجلس السلام".لكنه أبدى تشككا في الطموحات الأوسع لهذا المجلس، الذي كان ترامب قد قدمه عند إطلاقه في سبتمبر

كبديل للمؤسسات الدولية التي وصفها بـ"الفاشلة"، معلنا نفسه رئيسا له مدى الحياة، ومعتبرا أنه قد "يصبح من أكثر الهيئات الدولية تأثيرا في التاريخ".

وقال غوتيريش إنه لا يرى حاجة إلى مجلس ترامب خارج إطار إعادة إعمار غزة، مضيفا: "كل ما عدا ذلك هو مشروع شخصي للرئيس ترامب، يسيطر فيه بشكل كامل على كل شيء".

وتابع: "هذه ليست الطريقة الفعالة لمعالجة المشكلات الخطيرة التي نواجهها حاليا. نحتاج إلى الوضوح بشأن القانون، وإلى التمسك بقيم ميثاق الأمم المتحدة، وهذا أمر أساسي في أي مبادرة للسلام".

وجاءت تصريحات غوتيريش خلال زيارة إلى بروكسل، على هامش اجتماع للمجلس الأوروبي ركّز بشكل كبير على الحرب مع إيران.