ويعني الحكم الصادر في دعوى قضائية جماعية أن أغنى رجل في العالم قد يُلزم بدفع تعويضات تصل إلى 2.6 مليار دولار للمساهمين، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن بي سي" ووسائل إعلام أخرى.

ورفع جوزيبي بامبينا دعوى قضائية ضد ماسك نيابة عن الأشخاص الذين باعوا أسهم تويتر بين منتصف مايو 2022 وأوائل أكتوبر من العام نفسه.

وأظهرت لائحة الاتهام أن هيئة المحلفين وافقت المدعي على أن ماسك انتهك قانون سوق الأوراق المالية الذي يحظر الإدلاء بتصريحات كاذبة ومضللة تؤدي إلى انخفاض سعر السهم بشكل مصطنع، وفي هذه الحالة سهم تويتر.

واتهمت الدعوى المدنية ماسك بالتسبب بانخفاض سعر سهم تويتر خلال إعادة تفاوضه على سعر الشراء أو الانسحاب من الصفقة نهائيا، مما تسبب في خسارة البائعين لأسهمهم.

وغرد ماسك في إحدى مراحل مفاوضات الشراء بأن صفقة الاستحواذ معلّقة مؤقتا إلى حين إثبات مسؤولي تويتر أن نسبة "الحسابات الوهمية" منخفضة كما ادعت المنصة حينها.

وتخلى ماسك عن محاولاته للانسحاب من اتفاق مبدئي لشراء تويتر في أواخر عام 2022 بعد أن رفعت المنصة دعوى قضائية ضده لإلزامه بتنفيذ العقد بينهما.

ومنذ ذلك الحين، قام ماسك بدمج منصة التواصل التي غير اسمها إلى إكس مع شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس آيه آي" وشركته الخاصة لاستكشاف الفضاء "سبايس إكس".