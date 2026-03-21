وذكرت الصحيفة أن الصاروخين الإيرانيين متوسطي المدى، وأطلقا باتجاه قاعدة دييغو ‌غارسيا، ‌في ‌المحيط الهندي.

وأضافت الصحيفة أن أحد الصاروخين تعطل في أثناء ‌الانطلاق، في حين ‌أطلقت ⁠سفينة حربية أميركية صاروخا اعتراضيا من طراز "إس -إم 3" على ⁠الصاروخ ‌الآخر.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة تقترب كثيرا من تحقيق أهدافها في الحرب على إيران.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "نقترب بشدة من تحقيق أهدافنا وندرس خفض جهودنا العسكرية العظيمة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالنظام الإرهابي في إيران".

وأوضح ترامب أن هذه الأهداف هي "تقليص القدرة الصاروخية الإيرانية وتدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران والقضاء على بحريتهم وقوتهم الجوية، وعدم السماح لإيران حتى بالإقتراب من امتلاك قدرة نووية" وحماية حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "يتوقع الرئيس ترامب ووزارة الحرب أن يستغرق تنفيذ المهمة في إيران ما بين 4 إلى 6 أسابيع وغدا تكتمل 3 أسابيع".

وأضافت ليفيت: "الرئيس ترامب يركز بشكل دقيق على أمر واحد هو نصر كامل وشامل".