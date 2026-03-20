وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "نقترب بشدة من تحقيق أهدافنا وندرس خفض جهودنا العسكرية العظيمة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالنظام الإرهابي في إيران".

وأوضح ترامب أن هذه الأهداف هي "تقليص القدرة الصاروخية الإيرانية وتدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران والقضاء على بحريتهم وقوتهم الجوية، وعدم السماح لإيران حتى بالإقتراب من امتلاك قدرة نووية" وحماية حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "يتوقع الرئيس ترامب ووزارة الحرب أن يستغرق تنفيذ المهمة في إيران ما بين 4 إلى 6 أسابيع وغدا تكتمل 3 أسابيع".

وأضافت ليفيت: "الرئيس ترامب يركز بشكل دقيق على أمر واحد هو نصر كامل وشامل".

وفي وقت سابق من الجمعة، استبعد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران.

وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض قائلا: "يمكننا إجراء ⁠حوار، ‌لكنني لا ⁠أريد وقف ⁠إطلاق النار. فمثلما ⁠تعلمون، لا تبرم وقف إطلاق نار وأنت تبيد الطرف الآخر"، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران عندما تريد الولايات المتحدة ذلك".

وتابع قائلا: "نوجه ضربات قوية لإيران ونريد تحقيق النصر".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب: "عند مرحلة معينة سيُفتح المضيق من تلقاء نفسه"، معتبرا أن فتح مضيق هرمز "مناورة عسكرية بسيطة منخفضة المخاطر".

وخلال حفل أقيم في البيت الأبيض، أشاد ترامب بنجاحات العملية العسكرية ضد إيران التي تدخل أسبوعها الرابع، وقال محاطا بطلاب الكلية البحرية "الأمور تسير على نحو جيد جدا في إيران".

وشدد على أنه "لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض هزيمة عناصر البحرية الأميركية أو الجيش الأميركي"، معتبرا أنه "لا توجد منافسة حقيقية" مع إيران.