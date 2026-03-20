وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "يمكننا إجراء ⁠حوار، ‌لكنني لا ⁠أريد وقف ⁠إطلاق النار. فمثلما ⁠تعلمون، لا تبرم وقف إطلاق نار وأنت تبيد الطرف الآخر"، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران عندما تريد الولايات المتحدة ذلك".

وتابع قائلا: "نوجه ضربات قوية لإيران ونريد تحقيق النصر".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب: "عند مرحلة معينة سيُفتح المضيق من تلقاء نفسه"، معتبرا أن فتح مضيق هرمز "مناورة عسكرية بسيطة منخفضة المخاطر".

وأوضح ترامب أنه ‌كان على ‌بريطانيا ‌التحرك ⁠على نحو ⁠أسرع ‌في ⁠تقديم المساعدة للولايات ⁠المتحدة في ⁠عملها العسكري ضد إيران.

وشنّ ترامب هجوما لاذعا على دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لعدم رغبتهم في المشاركة بحرب إيران وعملية فتح مضيق هرمز المعطل.

وفي منشور على منصة "ثروت سوشال"، الجمعة، وصف ترامب دول الناتو بـ"الجبناء"، مضيفا: "من دون الولايات المتحدة، حلف الناتو مجرد قوة جوفاء. لم يرغبوا في الانضمام إلى المعركة لوقف إيران النووية".

واسترسل قائلا: "الآن بعد أن حسمت هذه المعركة عسكريا، مع مخاطر ضئيلة للغاية بالنسبة لهم، يتذمرون من ارتفاع أسعار النفط التي يجبرون على دفعها، لكنهم يرفضون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة تعد السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط".