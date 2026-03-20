وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 3.20 دولار، أو ما يعادل 0.07 بالمئة، ليصل إلى 4497.87 دولار للأوقية.

وجاء هذا التحرك في الجلسة الأخيرة ليؤكد اتجاه المعدن الأصفر نحو تسجيل خسارة أسبوعية، حيث يواجه ضغوطا من صعود مؤشر الدولار الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام مما يفاقم الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. وعادة ما يعزز ارتفاع التضخم من جاذبية الذهب كأداة للتحوط، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على الأصول التي لا تدر عوائد.

وأبقت معظم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة الرئيسية أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى استعدادها لمزيد من التشديد إذا استمرت صدمة التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة.