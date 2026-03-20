وكان الرجل قد اعتقل قبل أسبوعين بموجب مذكرة توقيف أوروبية.

وفي سياق التحقيقات المتعلقة بتهريب أسلحة لحماس، أوضح الادعاء العام أنه تم خلال الأشهر الماضية اعتقال 8 مشتبه بهم بناء على تعليمات منه.

وحسبما أفاد المحققون، فإن تلك الأسلحة كانت معدة للاستخدام في هجمات تستهدف منشآت إسرائيلية ويهودية في كل من ألمانيا وأوروبا.

وكان الادعاء العام قد أصدر في مطلع أكتوبر من العام الماضي أوامر باعتقال 3 من أعضاء حماس المشتبه بهم في برلين.

كما تمت بعد ذلك 3 اعتقالات أخرى قبل نهاية العام، شملت واحدا في لندن، و آخر على الحدود بين ألمانيا وجمهورية التشيك، وثالث على الحدود الألمانية الدنماركية.

وألقي القبض أيضا على مشتبه به آخر في يناير الماضي فور وصوله إلى مطار برلين قادما من بيروت.