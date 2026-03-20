ووفقا لبوليتكو فقد اقترحت موسكو صفقة تبادلية على الولايات المتحدة، بموجبها سيوقف الكرملين مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع إيران، مثل الإحداثيات الدقيقة للأصول العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، إذا أوقفت واشنطن تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية عن روسيا.

ونقلت عن شخصين مطلعين على المفاوضات بين واشنطن وموسكو قولهما إن المقترح قدمه المبعوث الروسي كيريل دميترييف إلى مبعوثي إدارة ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في ميامي.

وأضافا أن الولايات المتحدة رفضت المقترح. وقد مُنح هذان الشخصان، مثل جميع المسؤولين الآخرين المذكورين في هذا المقال، حق عدم الكشف عن هويتهم نظرا لحساسية المناقشات.

وأوضح الموقع، أن مجرد وجود مثل هذا المقترح أثار قلقًا بين الدبلوماسيين الأوروبيين، الذين يخشون أن موسكو تحاول دق إسفين بين أوروبا والولايات المتحدة في لحظة حاسمة للعلاقات عبر الأطلسي.

ووصف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي المقترح الروسي بأنه "فاضح".

وبحسب التقرير من المرجح أن تؤجج الصفقة المقترحة الشكوك المتزايدة في أوروبا بأن اجتماعات ويتكوف-دميترييف لا تحقق تقدما ملموسا نحو اتفاق سلام في أوكرانيا، بل ينظر إليها في موسكو على أنها فرصة لجذب واشنطن إلى صفقة بين القوتين تترك أوروبا على الهامش.