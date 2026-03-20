وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل مع قادة الشرق الأوسط وتستعد لإعداد "اتفاقيات جادة".

يأتي هذا فيما أعلن أمين عام المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع رستم أوميروف أن كييف نشرت وحدات اعتراضية لحماية البنية التحتية الحيوية والمدنية في 5 بلدان بالشرق الأوسط من الطائرات المسيرة.

وقال إن وحدات أوكرانية نشرت في تلك الدول، وإنه تم تحديد الخطوات التالية من أجل "التعاون الأمني طويل الأمد" مع كل منها.

وكتب على منصة إكس "يعمل خبراء عسكريون أوكرانيون في كل من هذه الدول بتنسيق من المجلس الوطني للأمن والدفاع".

وأضاف "تم نشر وحدات اعتراض لحماية البنية التحتية المدنية والحيوية. يجري العمل أيضا على توسيع نطاق التغطية"، وفقا لرويترز.

وقالت كييف إن ما يقرب من 12 دولة في أنحاء العالم طلبت مساعدتها ومشورتها في الدفاع ضد موجات كبيرة من الطائرات المسيرة الانتحارية منخفضة التكلفة التي تطلقها روسيا على جارتها منذ سنوات وتستخدمها إيران الآن في منطقة الخليج.

وذكر أوميروف أن الفرق تركز على استخدام التقنيات الأوكرانية لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة، والتشاور مع الشركاء بشأن حلول الدفاع الجوي بناء على خبرة أوكرانيا في الحرب.