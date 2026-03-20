وأضحت الصحيفة أن المشتبه بهما حاولا دخول ⁠قاعدة ​الغواصات ⁠النووية البريطانية ​في ​أسكتلندا، الخميس.

وتعد قاعدة "فاسلين" في أسكتلندا من أكثر المواقع العسكرية حساسية، حيث تضم نظام الردع النووي البريطاني.

وفي وقت سابق من مارس، ألقت الشرطة المسلحة القبض على 4 رجال يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح إيران، واستهداف كنس يهودية ويهود في لندن بشكل مزعوم.

وفي أكتوبر الماضي، أكد المدير العام لشرطة مكافحة الإرهاب والمخابرات الداخلية، كين مكالوم، بأنه تم إحباط 20 مؤامرة مرتبطة بإيران على الأراضي البريطانية خلال الـ 12 شهرا السابقة، معظمها استهدف معارضين إيرانيين، وواحدة على الأقل مرتبطة بهدف إسرائيلي.