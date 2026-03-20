وذكرت الحكومة في بيان "لا يمكن السماح بتصدير عتاد حربي إلى الدول المنخرطة في الصراع المسلح الدولي مع إيران طوال مدة الصراع".

وأضافت "لا يمكن حاليا السماح بتصدير عتاد حربي إلى الولايات المتحدة".

ولم تتطرق الحكومة السويسرية إلى طبيعة الأسلحة أو العتاد الحربي الذي تم حظر تصديره إلى الولايات المتحدة، كما لم تذكر ما إذا كانت هناك عقود شراء أميركية لعتاد حربي سويسري.

وكانت سويسرا اتخذت قرارات سابقة بعدم تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، وعدم إعادة تصدير دبابات إلى الدولة الأوروبية المنخرطة في صراع مع روسيا.