وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على 4 بلدات في دونيتسك وخامسة في سومي، خلال أسبوع، مشيرة إلى أنها تمكنت أيضا من إسقاط وتدمير 2615 طائرة مسيرة أوكرانية، ومقتل أكثر من 8000 جندي أوكراني في مناطق مختلفة من دونيتسك وسومي.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من 14 إلى 20 مارس الجاري، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 40 قنبلة جوية موجّهة، و12 صاروخا من طراز هيمارس، وصاروخين من طراز نبتون بعيدي المدى الموجهة".

وجاء في البيان: "شنّت القوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي، غارات جوية واسعة النطاق و6 غارات جوية جماعية على منشآت عسكرية وصناعية ومحطات طاقة أوكرانية، فضلًا عن استهداف القوات الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه، خلال الأسبوع الماضي، قامت وحدات من مجموعة الغرب بالسيطرة على بلدات ألكساندروفكا وبافلوفكا وكالينيكي وفيدوروفكا في مقاطعة دونيتسك، وبلدة سوبيتش في مقاطعة سومي.