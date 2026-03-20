وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "تم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالهجوم على طاقم قناة روسيا اليوم في لبنان".

ووفقا لروسيا اليوم، فقد أصيب مراسل القناة ستيف سويني ومصوره علي رضا بجروح أمس الخميس عندما استهدف صاروخ إسرائيلي طاقم القناة في منطقة جسر القاسمية في جنوب لبنان بينما كانا يغطيات الأحداث في تلك المنطقة، وكانا يرتديان زيا يحمل شارة "صحافة".

وجاء في بيان نشر على قناة "آر تي" الروسية على تطبيق تلغرام: "أُصيب مراسل "آر تي"، ستيف سويني، ومصوره بجروح في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان"، وهما يتلقيان العلاج في المستشفى.

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تعتبر تصرفات الجانب الإسرائيلي "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات لها بعد الحادث أمس الخميس، أنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو إلى مقر الخارجية الروسية على خلفية الحادث.