وقال التلفزيون الإيراني إن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ونائبه للعلاقات العامة علي محمد نائيني قُتل في غارات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لرويترز.

وقالت وكالة فرانس برس إن الحرس الثوري الإيراني، من جهته، أعلن مقتل المتحدث باسمه في ضربات إسرائيلية أميركية.

وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني على موقعه الإلكتروني "سباه نيوز" أن نائيني "ارتقى شهيدا خلال الهجوم الإرهابي الإجرامي الدنيء المرتكب من المعسكر الصهيوأميركي فجرا".

وجاء خبر مقتله بعد دقائق من تصريحات أدلى بها وأكد فيها استمرار إنتاج الصواريخ رغم تصاعد النزاع، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أشار فيها إلى أن إيران لم تعد تملك القدرة على تصنيع الصواريخ.