وأضافت يونهاب أن الهيئة الوطنية للإطفاء دعت إلى تعبئة وطنية لإخماد الحريق في مدينة دايجون، الواقعة على بعد حوالي 160 كيلومترا جنوبي العاصمة سول.

وأشارت يونهاب إلى أن عدد المصابين مرشح للزيادة.

وذكرت أنه جرى نشر نحو 240 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

وقالت يونهاب إن رئيس الوزراء كيم مين سوك أمر بأن تكون الأولوية القصوى هي إنقاذ الأرواح.

ولم يتسن التواصل عبر الهاتف مع متحدث باسم هيئة الإطفاء الوطنية للحصول على تعليق.