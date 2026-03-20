وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على تليغرام أنه "بدأ موجة من الضربات تستهدف البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في أنحاء طهران".

وأفادت هيئة البث بأن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا داخل العاصمة طهران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بقصف منطقة بارشين التي تضم منشآت عسكرية.

وجاءت هذه الضربات في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران "لم تعد قادرة على تخصيب اليورانيوم أو تصنيع صواريخ باليستية"، بعد مرور 20 يوماً على بدء العمليات العسكرية.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في القدس إن بلاده "تواصل تدمير هذه القدرات"، مضيفا أن إيران باتت "أضعف من أي وقت مضى"، في حين وصف إسرائيل بأنها قوة إقليمية ذات تأثير عالمي.

وفي تطور متزامن، ردت إيران بإطلاق سلسلة صواريخ باتجاه إسرائيل بعد ساعات من التصريحات، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، بينها القدس، دون تسجيل إصابات وفق المعطيات الأولية.