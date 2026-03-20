وذكرت "العدل الأميركية" أن المواقع المصادرة استخدمت لنشر بيانات مسروقة، والترويج لهجمات سيبرانية، والتحريض على استهداف صحفيين ومعارضين وأفراد، ضمن ما وصفته بعمليات "حرب نفسية" مدعومة من طهران.

وكشفت التحقيقات أن هذه المنصات كانت مرتبطة ببعضها عبر بنية تشغيلية موحدة، شملت هجمات سيبرانية تخريبية واستخدام بيانات مخترقة في حملات دعائية.

وأشارت السلطات الأميركية إلى أن إحدى هذه الجهات أعلنت مسؤوليتها عن هجوم ببرمجيات خبيثة استهدف شركة تكنولوجيا طبية متعددة الجنسيات في مارس 2026.

كما تضمنت الأنشطة نشر معلومات شخصية حساسة لمئات الأفراد، بينهم أشخاص مرتبطون بمؤسسات إسرائيلية، إضافة إلى إرسال تهديدات بالقتل لمعارضين إيرانيين وصحفيين داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لتعطيل البنية التحتية السيبرانية المرتبطة بإيران، ومواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي الأميركي.