وسمع دوي انفجارات قوية في القدس، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي، في وقت يعد فيه هذا التنبيه الثالث عشر خلال يوم واحد، ما يجعله من أكثر الأيام كثافة في إطلاق الصواريخ منذ بداية الحرب.

كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع انفجارات عدة فوق القدس، بعد رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية مساء الخميس.

وأشارت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" إلى أنها لم تتلقَّ في الوقت الحالي أي بلاغات عن إصابات أو طلبات استغاثة عقب الهجوم.