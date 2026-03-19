وبّين الاستطلاع، الذي شمل 1545 بالغا أميركيا على مدى ثلاثة أيام، أن شعبية ترامب بقيت مستقرة نسبيا عند 40%، بزيادة طفيفة مقارنة باستطلاع أُجري عقب الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، مع هامش خطأ يبلغ نحو 3 نقاط مئوية.

وكانت رويترز قد أفادت بأن إدارة ترامب تدرس خيارات لنشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز عملياتها في المنطقة، بما يشمل استخدام القوات الجوية والبحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع بحث سيناريوهات قد تمتد إلى نشر قوات على الساحل الإيراني أو في جزيرة خرج، التي تمثل مركزاً رئيسياً لصادرات النفط الإيرانية.

وفي المقابل، قال ترامب، الخميس، إنه "لن يرسل قوات إلى أي مكان"، مضيفاً أنه لن يكشف عن خططه العسكرية في حال قرر خلاف ذلك.