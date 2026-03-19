ونفى نتنياهو خلال مؤتمر صحافي ما يتردد عن أن إسرائيل دفعت الولايات المتحدة إلى خوض الحرب، واصفا ذلك بـ"الخبر الكاذب"، ومؤكدا أن قرار المشاركة الأميركية يعود لواشنطن وحدها.

وأشار إلى ما وصفه بـ"تصدعات" داخل القيادة الإيرانية، قائلا إن بلاده تسعى إلى تعميق هذه الانقسامات على المستويين السياسي والميداني، في ظل تصاعد التوتر بين مراكز القوى داخل طهران.

وفي السياق ذاته، اعتبر نتنياهو أن تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز "لن تجدي"، مؤكدا أن إسرائيل تساهم استخباراتيا وعملياتيا في دعم الجهود الأميركية لإبقاء الممر الملاحي مفتوحا.