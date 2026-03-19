وقال ترامب إنه قد يسعى للحصول على تمويل جديد للبنتاغون بقيمة 200 مليار دولار، واصفًا ذلك بأنه "ثمن صغير يجب دفعه" لضمان امتلاك الجيش كل ما يحتاجه لخوض الحرب مع إيران، لكنه أشار إلى أن هذا الطلب سيشمل أكثر من مجرد متطلبات الحرب مع إيران.

وتابع ترامب من المكتب البيضاوي: "نريد أن نكون في أفضل حالة، أفضل حالة كنا عليها على الإطلاق. إنه ثمن صغير لضمان أن نبقى في القمة".

ولم يقدم ترامب تفاصيل محددة بشأن أوجه استخدام هذا التمويل، مكتفيًا بالقول إنه يريد التأكد من أن الجيش يمتلك "كميات هائلة من الذخيرة". ومع ذلك، نفى أن تكون الولايات المتحدة تعاني من نقص في أي نوع من الأسلحة، مؤكدًا أن الإدارة تتصرف "بحكمة" في إنفاقها.

وأضاف: "نطلب ذلك لأسباب عديدة، تتجاوز حتى ما نتحدث عنه بشأن إيران. الذخائر تحديدًا، لدينا الكثير منها من حيث النوعية العالية، لكننا نحافظ عليها".