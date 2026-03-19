وتراجع سعر الذهب بأكثر من 6 بالمئة والفضة بأكثر من 13 بالمئة، في ظل مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأخير خفض أسعار الفائدة من جانب المصارف المركزية، ما يعزز الدولار والسندات، وهما من الأصول المنافسة للمعادن النفيسة.

كما تراجع سعر الألومينيوم بأكثر من 8 بالمئة في بورصة لندن للمعادن، مسجلا أكبر تراجع له خلال جلسة واحدة منذ العام 2018 بحسب بلومبرغ، متأثرا على غرار باقي المعادن الصناعية، بالقلق حيال نمو الاقتصاد العالمي.