افادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت اعتقال 97 شخصا بتهمة "الانتماء إلى جيش إسرائيل".

وأفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، نقلا عن بيان صادر عن وزارة الاستخبارات، أن هؤلاء الأشخاص كانوا "يخططون لإثارة الفوضى وارتكاب مجازر.. بتوجيه من العدو الصهيوني الأميركي، ولكن تم كشف هويتهم واعتقالهم، ومصادرة أسلحة نارية وذخائر"، مضيفة أنه "تم تحديد وتفكيك 5 خلايا مرتزقة مسلحة في محافظة خوزستان".

وأشارت إلى أنه عُثر مع هذه الخلايا على 10 قنابل يدوية الصنع شديدة الانفجار، وبندقيتين من طراز كلاشينكوف، وكميات كبيرة من الذخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد شرطة محافظة البرز قوله إن 41 شخصا اعتُقلوا بتهمة إرسال مقاطع فيديو إلى قنوات إعلامية معارضة أجنبية.

ةكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت، في وقت سابق الخميس، إعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل رجال شرطة وتنفيذ عمليات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع هذا العام.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن "3 أشخاص مدانين خلال أعمال شغب يناير بتهم القتل وتنفيذ عمليات لصالح النظام الصهيوني والولايات المتحدة، جرى اعدامهم شنقا هذا الصباح".