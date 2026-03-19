وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها سيطرت بالكامل على بلدتي بافلوفكا وفيدوروفكا في دونيتسك.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة، قامت وحدات من مجموعة الجنوب للقوات بتحرير بلدة فيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات المركز بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأوضح بيان الدفاع الروسية أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية اتخذت خطوطا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 185عسكريا، إضافة إلى خسائر في العتاد والمعدات العسكرية المختلفة.

وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 6 صواريخ موجهة، و365 طائرة مسيرة أوكرانية.