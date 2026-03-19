وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية أمس الأربعاء، إن "ظهور تهديدات صاروخية إضافية للأراضي الروسية سيستدعي حتما ردا من جانبنا، بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ تدابير تعويضية للحفاظ على المستوى المناسب من الجاهزية والقدرة الدفاعية"، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

واعتبرت زاخاروفا أن نهج طوكيو الرسمي يتضمن خطوات متتالية نحو إعادة عسكرة البلاد، بما في ذلك اقتناء منظومات هجومية مثل صواريخ كروز، التي "لا يمكن تصنيفها ضمن الأسلحة الدفاعية".

وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية القيادة اليابانية باستخلاص دروس التاريخ، إذا كانت لا تريد أن تجد نفسها في الوضع الذي واجهته خلال الحرب العالمية.

ولفتت إلى أن موسكو تنبه الجانب الياباني بانتظام إلى التداعيات السلبية للتوسع المتسارع في الإنفاق العسكري، موضحة أن ذلك ينطبق بشكل خاص على مشتريات الأسلحة التي يمكن أن تمثل، من الناحية المحتملة، تهديدا للأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك روسيا.

وختمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية تصريحاتها بالقول إن هذا المسار ينعكس بصورة سلبية للغاية على الاستقرار الإقليمي والعالمي، ويؤدي إلى تصاعد غير مرغوب فيه للتوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن تحفيز جولة جديدة من سباق التسلح.