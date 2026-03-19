وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن "3 أشخاص مدانين خلال أعمال شغب يناير بتهم القتل وتنفيذ عمليات لصالح النظام الصهيوني والولايات المتحدة، جرى اعدامهم شنقا هذا الصباح".

وقالت السلطة القضائية إن الأشخاص الثلاثة أدينوا "بالحرابة"، بما في ذلك ارتكاب أعمال وصفتها بأنها تخدم مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة. ونُفذت عمليات الإعدام في مدينة قم، وفقا لرويترز.

وأضافت السلطات أن الثلاثة شاركوا في هجمات باستخدام السكاكين وأسلحة أخرى خلال احتجاجات في الثامن من يناير، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الشرطة.

وكانت ⁠وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية ‌الإيرانية أعلنت، أمس الأربعاء أن ‌السلطات ‌أعدمت رجلا متهما بالتجسس ‌لصالح ‌إسرائيل ⁠وقالت إنه يدعى ⁠كوروش ‌كيواني.

وأضافت الوكالة ⁠أن الرجل أدين "بتزويد ⁠جهاز المخابرات الإسرائيلي، ⁠الموساد، بصور ومعلومات عن مواقع مهمة في إيران".