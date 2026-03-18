أقر البرلمان الهولندي مقترحا يدعو إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات المرتبطة بها.
واستند المقترح إلى تقرير حكومي فرنسي نشر في مايو الماضي، حذر من التأثير الأيديولوجي والمؤسسي طويل الأمد لجماعة الإخوان.
ووصف التقرير الجماعة بأنها "تهديد للتماسك الوطني" في فرنسا، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لوقف انتشار الإسلام السياسي.
وقالت شانون سيبان، مديرة الشؤون الأوروبية في منظمة مكافحة معاداة السامية، إن التصويت في مجلس النواب الهولندي يعكس "تزايد الإدراك في جميع أنحاء أوروبا بأن الشبكات الأيديولوجية المرتبطة بالتطرف يمكن أن تشكل مخاطر طويلة الأمد على المؤسسات الديمقراطية".
وأضافت أن الحكومة الهولندية تواجه الآن اختباراً حاسماً، قائلة: "يجب أن يتبع هذا المقترح إجراءات قانونية ملموسة. إن التعامل مع هذه التحديات يتطلب وضوحاً واستعداداً للتحرك ضمن سيادة القانون".
ويأتي هذا التصويت بعد أشهر من تصنيف الولايات المتحدة لفروع جماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدول العربية كجماعات إرهابية، كان آخرها تصنيف الحركة الإسلامية السودانية، الفرع السوداني لجماعة الإخوان، كمنظمة إرهابية أجنبية.