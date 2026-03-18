وأوضحت غابارد، خلال استجواب لفريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حرب إيران إن الحكومة الإيرانية لم تسقط لكنها "ضعفت بشدة"، موضحة أن الهجمات ضد إيران أدت إلى تقويض الكثير من قدراتها.

وأكدت مديرة الاستخبارات الأميركية أن النظام الإيراني يهدد الولايات المتحدة، وإذا نجا من العمليات الحالية فسيبذل جهودا لبناء قواته وطائراته المسيرة.

واعتبرت أن إيران ووكلاؤها ما زالوا قادرين على مهاجمة مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم تم تدميره في ضربات شهر يونيو الماضي.